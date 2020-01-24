ليبيا – أعلن وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج انه قدم احاطة لوزراء خارجية دول الجوار خلال اجتماع الجزائر حول ليبيا تضمنت رؤية الحكومة الليبية لحل الأزمة الليبية.

الحويج وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة قال إنه قدم احاطة لوزراء خارجية دول الجوار في اجتماع الجزائر حول ليبيا التي تضمنت رؤية الحكومة الليبية لحل الأزمة الليبية، مؤكدا على ضرورة إنهاء المليشيات وفوضى السلاح بالإضافة إلى إنهاء فوضى الخارجين عن القانون.

وأوضح الحويج أن رؤية الحكومة تضمنت كذلك ضرورة التوزيع العادل للثروة لتكون هذه الثوابت تمهيدا لقيام لدولة القانون والمؤسسات.