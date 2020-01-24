إسبانيا – حسم كيكي سيتين، مدرب برشلونة، موقف ناديه من التعاقد مع النيجيري الشاب، فيكتور أوسيمين، مهاجم ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويبحث برشلونة عن مهاجم جديد، لتعويض غياب نجمه الأوروجواياني لويس سواريز، الذي أجرى جراحة في الركبة، ستبعده حتى نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، يقدر البارسا المستويات المميزة للغاية، التي يقدمها أوسيمين مع ليل هذا الموسم، وتسجيله 14 هدفا وتقديمه 4 تمريرات حاسمة، خلال 26 مباراة.

ورغم ذلك، فإن كيكي سيتين استبعد أوسيمين (21 عامًا) من حساباته، لأنه سيكون بحاجة للوقت من أجل التكيف مع الفريق، في حين يبحث النادي عن مهاجم يعرف الدوري الإسباني بالفعل.

وربطت تقارير صحفية أكثر من مهاجم بالانتقال لبرشلونة، خلال يناير/كانون ثان الجاري، مثل بيير أوباميانج (آرسنال)، وتيمو فيرنر (لايبزيج)، ورودريجو مورينو (فالنسيا).

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