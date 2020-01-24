واشنطن – ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن كل التقارير حول تفاصيل “صفقة القرن” الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي تحمل طابع التكهنات.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها مساء الخميس على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “تتطلع الولايات المتحدة إلى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف أزرق-أبيض، بيني غانتس، في البيت الأبيض الأسبوع المقبل”.

وأضاف ترامب: “التقارير حول تفاصيل خطتنا للسلام، التي نبقيها طي الكتمان، وتوقيت الإعلان عنها ليست إلا مجرد تكهنات”.

وأكد البيت الأبيض، مساء الخميس، أن ترامب وجه دعوة لكل من نتنياهو ومنافسه غانتس لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل من أجل مناقشة “صفقة القرن”، التي تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي منذ توليه المنصب عام 2017.

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة، حسب تسريبات إعلامية، وبعد تأجيلها هذه الخطوة مرارا، للكشف عن البعد السياسي لخطة السلام الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم “صفقة القرن”.

وسبق أن أكدت مصادر عدة أن هذه المبادرة تنص على تنازلات سياسية كثيرة من الجانب الفلسطيني لمصلحة إسرائيل مقابل إغراءات اقتصادية، كما أنها لا تشمل صيغة حل الدولتين التي كانت تعتبر سبيلا وحيدا لحل الصراع بموجب قرارات الأمم المتحدة.

المصدر: RT