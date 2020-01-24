إيطاليا – كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن انتقال الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام، إلى صفوف إنتر ميلان، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” فإن مسؤولي إنتر ميلان عقدوا جلسة جديدة من المفاوضات، أمس الخميس، لحسم صفقة إريكسن.

وأشارت إلى أن السبيرز لم يتنازل عن تقاضي 20 مليون يورو نظير رحيل اللاعب الدنماركي إلى إنتر ميلان.

وأوضحت أن الناديين اتفقا على إتمام الصفقة مقابل دفع إنتر ميلان 18 مليون يورو مقدمًا، بالإضافة إلى مليوني يورو كإضافات.

وكشفت أن عقد إريكسن مع إنتر ميلان سيمتد حتى صيف 2024، وسيحصل اللاعب على راتب سنوي يبلغ 8 ملايين يورو.

وذكرت “لاجازيتا ديللو سبورت” أن الكشف الطبي لإريكسن في إنتر ميلان، ربما يكون الإثنين المقبل.

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