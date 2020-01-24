ليبيا – التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة رفقة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري في العاصمة التونسية أمس الخميس برئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ونائبته ستيفاني ويليامز .

حومة قال وفقا لما نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب أنهم استمعوا لإحاطة مفصلة من المبعوث الأممي حول مجريات مؤتمر برلين الذي انعقد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن ليبيا.

وأشار النائب الثاني لرئيس مجلس النوب إلى أنه نقل كافة تساؤلات السادة أعضاء البرلمان حيال مجريات الحوار المزمع استئنافه واللجان التي ستنبثق عن الأطراف والنتائج المتوقعة منه.