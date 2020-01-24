أستراليا – حجز النجم السويسري المخضرم روجر فيدرر، مقعده في الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة، بعد فوزه على الأسترالي جون ميلمان 4-6 و7-6 و6-4 و4-6 و7-6، في مواجهة مثيرة من خمس مجموعات.

وارتكب اللاعب السويسري الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى 82 خطأ سهلا، مقابل 62 تسديدة ناجحة في مواجهته ضد ميلمان المصنف 47 عالميا، والتي استغرقت أكثر من أربع ساعات على ملعب “رود ليفر”.

وكان الزخم في بداية المباراة مع ميلمان، الذي تفوق على فيدرر في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، وفاز بالمجموعة الأولى قبل أن يفوز اللاعب السويسري في الثانية بعد شوط فاصل، ثم تفوق في الثالثة بكسر متأخر لإرسال منافسه.

ولكن اللاعب الأسترالي الذي لا يكل، لم يكن مستعدا للاستسلام، وفاز بالمجموعة الرابعة ليجبر المصنف الثالث على تعويض تأخره بكسر للإرسال لينتصر في الشوط الفاصل.

وبات فيدرر البالغ 38 عاما، أول لاعب يحقق مئة فوز في بطولتين في “الغراند سلام”، بعد الوصول إلى هذا الرقم اليوم في أستراليا المفتوحة، وأيضا العام الماضي في “ويمبلدون”.

المصدر: وكالات