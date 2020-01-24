روسيا – تحدث الكشاف السابق لفريق سبارتاك موسكو لكرة القدم، الروسي ألكسندر أفيريانوف، عن بعض النجوم، الذين كان من الممكن أن يتعاقد معهم فريق العاصمة موسكو.

وقال ألكسندر أفيريانوف في تصريحات لموقع قناة “ماتش تي في” الرياضية: “كان من الممكن التعاقد مع يوسف بولسن من الدنمارك. وحتى صلاح من بازل. كانت هناك زاوية في مكتبنا، ما يسمى بـ “حائط المبكى”، علقت عليه صور لأولئك الذين كان من الممكن جلبهم بالفعل، لكن لم يحدث ذلك، علما أن نادينا هو الذي لم يواصل مساعيه للنهاية”.

وأشار إلى أنه: “كانت هناك معلقة إضافة إلى ما تم ذكره، صور كل من: ماني، محرز، كمبل، إينس، مورغان سانسون، وأنخل كوريا. بالمناسبة، أعتقد أنها لا تزال معلقة هناك. بعد إغلاق قسمنا بالكامل، تم إغلاق المكتب، ولم يعد يعمل فيه أحد”.

يذكر أنه في تلك الفترة من عام 2014، انتقل نجم ليفربول الحالي الدولي المصري محمد صلاح من بازل إلى تشيلسي مقابل 13 مليون يورو، وفي نفس العام، انضم لاعب مانشستر سيتي الحالي الدولي الجزائري رياض محرز إلى صفوف فريق ليستر، وانتقل لاعب ليفربول الآخر الحالي الدولي السنغالي ساديو ماني من سالزبورغ إلى ساوثهامبتون.

المصدر: “matchtv.ru”