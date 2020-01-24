إسبانيا – سحبت اليوم الجعة، قرعة دور الـ16 لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية.

– باداغوز # غرناطة

– كولتورال ديبورتيفا ليونيسا # فالنسيا

– تينيريفي # أتلتيك بيلباو

– ريال سرقسطة # ريال مدريد

– ميرانديس # إشبيلية

– رايو فاليكانو # فياريال

– برشلونة # ليغانيس

– ريال سوسيداد # أوساسونا

وستقام مباريات دور الـ16 من مواجهة واحدة خلال الفترة ما بين 28 و30 يناير الجاري، وذلك على ملعب الفريق القادم من الدرجة الأدنى، وفي مواجهات أندية من دوري الدرجة الأولى معا، يقام اللقاء على ملعب الفريق الذي سحب أولا خلال القرعة.

المصدر: وكالات