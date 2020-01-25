روسيا – أعلن ممثل وكالة الفضاء الأوروبية في روسيا، رينيه بيشيل، أن الوكالة تنوي تعديل صواريخ Vega الفضائية، وتحديث التقنيات الموجودة فيها.

وفي مقابلة مع الصحافة أعلن بيشيل أن التعديلات التي ستطرأ على هذه الصواريخ ستحرمها من التقنيات والمعدات الروسية والأوكرانية الموجودة فيها حاليا.

وأضاف “تعتمد المرحلة الرابعة من صواريخ Vega الفضائية حاليا على خزانات وقود مصنوعة من التيتانيوم طورتها شركة لافوتشكين الروسية، وتعمل هذه الصواريخ أيضا بمحركات RD-843 الأوكرانية التي تنتجها شركة يوجماش، والنماذج الجديدة منها ستكون من دون هذه التقنيات”.

وأوضح المسؤول أن “هدف وكالة الفضاء الأوروبية من إنتاج نماذج جديدة من صواريخ Vega هو جعل هذه الصواريخ أكثر فعالية وقدرة على منافسة صواريخ الفضاء الأخرى الموجودة حاليا”.

وتجدر الإشارة إلى أن صاروخا من نوع Vega أطلق في يوليو 2019 من قاعدة “غوايانا” الفرنسية تحطم بعد إطلاقه بدقائق، وكان من المفترض أن يوصل قمر Falcon Ey العسكري الإماراتي إلى الفضاء.

المصدر: نوفوستي