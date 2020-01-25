ليبيا – قال رئيس فرع المنطقة الشرقية في الخطوط الأفريقية سراج الفيتوري إن حكومة الوفاق تتحمّل مسؤولية الطائرات والمسافرين بعد إصداراها قرار بإعادة فتح الملاحة الجوية في مطار معيتيقة.

الفيتوري أشار في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن ما وصفها بـ”عصابة” السراج وأفرادها يتحملون مسؤولية حدوث أي كارثة جوية، مطالباً المسافرين من أهالي في طرابلس بعدم السفر لمطار معيتيقة.

ونوّه إلى أن من يتحكم في شركة الطيران بالمنطقة الغربية هم “عصابة السراج” والشركة الأفريقية القابضة التي تتحكم في تغيير وتسيير الطائرات.

وأضاف:” السراج لا يملك أن يحرك طائرة من وإلى هذا المكان والآن يقومون بتسخير رحلات الخطوط الجوية الافريقية ضد القوات المسلحة لجلب الاسلحة والمرتزقة وننبه كافة المسافرين بعدم الذهاب للخطوط الافريقية واستخدام طائراتها أو أي خطوط أخرى”.

أما بشأن مطار مصراته علق قائلاً :” ليس لدي أي فكرة لكن نحن نريد لكافة المسافرين أن يتجهوا لمطارات المنطقة الشرقية فمطار الابرق جاهز للتفعيل ومطار بنينا وسبها وأغلب هذه المطارات تقوم بتسيير رحلات مدنية ليس لأغراض عسكرية، مطار معيتيقة يعتبر أكبر وكر للمرتزقة السوريين والأتراك فأغلبية الضباط الأتراك الذين يأتون للعمل على إستهداف القوات المسلحة يأتون عن طريق طائرات الأجنحة في كراسي الدرجة الأولى”.