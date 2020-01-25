واشنطن – أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عن اعتقاده، بأن التنافس بين بعض الدول الكبرى، في مجال تصميم وتطوير أسلحة فرط صوتية، لا يمكن اعتباره سباق تسلح.

وقال في حديث اليوم في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن: “الأسلحة فرط الصوتية، هي مجرد نظام تسلح من أنظمة السلاح المختلفة، ولكنها تتمتع بميزات فريدة من نوعها. لا أرى سباق تسلح في هذا المجال، بالمعنى الحرفي للكلمة. عندما أفكر في سباق تسلح، أتذكر الحرب الباردة، لا أعتقد أننا نرى شيئا من هذا القبيل في هذه الحالة”.

في الوقت نفسه، أقر وزير الدفاع الأمريكي بوجود منافسة في هذا المجال، ودعا إلى زيادة الجهود الأمريكية لتطوير أسلحة فرط صوتية.

وقال “إننا نتنافس دائما في مسألة أنظمة الأسلحة، وهذا (السلاح فرط الصوتي)، هو أحدها. علينا مضاعفة جهودنا وتكثيفها”.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير أنه وفقا لميزانية الدفاع الأمريكية للعام المالي 2020 (التي بدأت في 1 أكتوبر من العام الماضي)، “زاد البنتاغون بمقدار الضعف تقريبا – حوالي 5 مليارات دولار الاستثمارات طويلة الأجل في تطوير الأسلحة فرط الصوتية على مدار السنوات الخمس المقبلة”.

المصدر: تاس