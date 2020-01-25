أستراليا – اكتشف العلماء 4 أنواع جديدة من أسماك القرش، يمكنها المشي بالقرب من الساحل الشمالي لأستراليا.

وقال علماء إن هذه الأسماك تستخدم زعانفها الصدرية والحوضية، كأرجل للمشي في المياه، وتساعدها في البحث عن طعامها بين الصخور والشعاب المرجانية، من خلال دراسة استغرقت 12 عاما.

ولا يشكل هذا النوع من سمك القرش أي تهديد على سلامة الإنسان، كونه يتغذى على الأسماك الصغيرة والرخويات التي تعيش في المياه الضحلة.

وبحسب الأبحاث الجينية، فإن أسماك القرش القادرة على المشي تعتبر أكثر أسماك القرش الحديثة تطورا على الكوكب، بينما رأت مؤسسة “كونزرفييشن إنترناشونال” أن تطور هذه الأسماك بدأ قبل 9 ملايين عام، ما يجعلها أكثر أسماك القرش “شبابا” على وجه الأرض.

المصدر: وكالات