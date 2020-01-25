ترامب يرفع الرسوم على منتجات الصلب والألومنيوم من بعض البلدان

ترامب يرفع الرسوم على منتجات الصلب والألومنيوم من بعض البلدان

واشنطن – وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس على مرسوم بزيادة الرسوم المفروضة على منتجات الصلب بنسبة 25٪ و 10٪ على منتجات الألمنيوم، المستوردة من بعض البلدان.

وجاء في نص الوثيقة التي وزعها المكتب الصحفي للبيت الأبيض: “هذه الرسوم، تعتبر إضافة إلى جميع الرسوم والتسديدات وغيرها من الرسوم المفروضة، التي تطبق على منتجات الصلب أو الألومنيوم المستوردة”.

وفي ذات الوقت، استثنى الرئيس ترامب، منتجات الصلب من أستراليا والأرجنتين والبرازيل وكندا والمكسيك وجمهورية كوريا، وكذلك منتجات الألومنيوم من أستراليا والأرجنتين وكندا والمكسيك، من تأثير بنود المرسوم.

وقال الرئيس ترامب، إن فرض هذه الرسوم المالية، يلبي مصلحة الاقتصاد الأمريكي، ويخدم ضمان الأمن القومي للولايات المتحدة. وستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 8 فبراير 2020.

المصدر: تاس