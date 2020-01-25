واشنطن – أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بجهود بكين الهادفة إلى احتواء فيروس كورونا الجديد، مثنيًا على “شفافيتها” في المعركة ضد الفيروس.

وكتب ترامب على موقعه في “تويتر”، إن”الصين تعمل بجد لاحتواء فيروس كورونا​​​. الولايات المتحدة تقدر حقا جهودهم وشفافيتهم”، معبرا عن قناعته بأن الأمور “ستسير على ما يرام”.

وأضاف ترامب، “باسم الشعب الأمريكي أريد بشكل خاص أن أشكر الرئيس الصيني شي جين بينغ”.

وكثفت الصين، الجمعة، جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد، فعزلت أكثر من 40 مليون شخص، بينما تم إلغاء عدد من الاحتفالات التي كانت مقررة، السبت، بمناسبة السنة القمرية الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق عدد من الأماكن الشعبية العامة التي تلقى إقبالا كبيرا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا، أو الفيروسات التاجية، بأنها “مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة”.

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى ضيق التنفس والحمى والسعال. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي، وحتى الموت.

وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا يوم الأربعاء الماضي بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي ظهر لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.

المصدر: وكالات