الولايات المتحدة – وفي تقرير نشره موقع “ماي لايف آي غيس”، قدمت الكاتبة أماندا كاي إستراتيجيات ذكية من شأنها أن تساعدك على تحرير نفسك بسرعة من الأعباء المالية التي تثقل كاهلك.

الحد من النفقات

خفض النفقات من أفضل الإستراتيجيات للتخلص من الديون لأن نتائجها فورية وملحوظة، فإذا أمكنك الحد من نفقاتك فستتمكن من استعمال كل دولار توفره لسداد دينك.

ولكن يتعين عليك احتساب نفقاتك الشهرية بشكل مفصل حتى تتمكن من معرفة ما يمكنك التقشف فيه.

كما ينبغي تفقد مشترياتك وفواتيرك وبقية النفقات الأخرى من الشهر الماضي لمعرفة فيما تصرف كل دولار. وفور تحديدك ميزانية مفصلة، ابدأ في الحد من النفقات.

وفيما يلي أمور يمكن التقليل من إنفاق المال عليها شهريا:

– البقالة وتناول الطعام في الخارج: جرب التخطيط للوجبات كي تقلل من هدر الطعام وتحد من إنفاق المال على وجبات المطاعم.

– الترفيه: ألغِ اشتراكك في خدمة البث الحي واشترك بدلا من ذلك في خدمة بث فيديو يكون سعرها في المتناول.

– التنقل: حاول المشي أو ركوب الدراجة الهوائية، أو استقل وسائل النقل العمومية بدلا من قيادة السيارة.

– فواتير الخدمات: استخدم الإضاءة الموفرة للطاقة، ومنظم حرارة قابلا للبرمجة للحد من نفقات الطاقة. كما يمكنك البحث عن خدمات تأمين أفضل وخدمات شبكة اتصالات أرخص.

– اصنعها بنفسك: تعلم المهام الأساسية مثل قص الشعر وخياطة الملابس والقيام بالإصلاحات المنزلية البسيطة، لتوفير النفقات الإضافية.