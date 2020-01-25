تعرف على Pajero الجديدة كليا

اليابان – لاقى النموذج الجديد من سيارات Pajero شعبية كبيرة في مختلف أسواق العالم، لما حمله من تغيرات جذرية أفرحت الملايين من محبي هذه المركبات.

وجاء نموذج Sport الأخير من Pajero بتصميم مختلف كليا، حيث أصبحت هذه السيارة أكبر، واكتسبت مظهرا أكثر صرامة وعصرية، وحصلت على واجهات مميزة مزينة بعناصر الكروم والفايبر، ومزودة بمصابيح LED بتصميم فريد.

ولم تغب روح الحداثة عن مقصورة هذه السيارة أيضا، والتي حصلت على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 7 ركاب، وواجهة قيادة متطورة فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق، وأخرى في المنتصف تعمل باللمس.

وحصلت Pajero الجديدة على كاميرات على الواجهتين الأمامية والخلفية، ونظام تعليق جديد، ونظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة مولتيميديا متطورة تتوافق مع مختلف أنواع الأجهزة الذكية، إضافة إلى أنظمة تكييف مميزة وأنظمة لتبريد وتسخين المقاعد، وعدد من أنظمة القيادة منها أنظمة خاصة بالطرق الوعرة.

وتعمل هذه السيارة بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، ومحركات بنزين بعزم 209 أحصنة، ومحركات ديزل بسعة 2.4 ليتر وعزم 181 حصانا.

المصدر: فيستي