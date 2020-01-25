ليبيا – كشف المتحدث باسم خارجية حكومة الوفاق محمد القبلاوي أن سبب رفض الوفاق المشاركة في اجتماع بالجزائر هو حضور وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة.

القبلاوي زعم في تصريحات خاصة لموقع “عربي21″ القطري أمس الخميس أن الخطوة مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن والمنظمات الدولية التي تحظر التعامل مع ما وصفها بـ” الأجسام الموازية وغير المعترف بها في ليبيا” (الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب).

وأضاف:” لذا نحن رفضنا المشاركة في هذا الاجتماع، وندعو دولة الجزائر إلى مراجعة هذا الموقف لما له من تبعات سياسية ليست في صالح الحل في ليبيا”.

المتحدث باسم خارجية الوفاق إختتم بالقول:” مع إيماننا الكامل بالدور المهم والإيجابي الذي تلعبه الجزائر في الأزمة الليبية لكن لا بد أن يكون وفق قرارات مجلس الأمن ولا يخرج عنها”.