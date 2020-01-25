أوكرانيا – أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن هناك حوارا مع روسيا وليس فقط بصيغة “نورماندي”، وأشار إلى أنه يجري اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تبادل الأشخاص المحتجزين.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع القناة التاسعة الإسرائيلية الناطقة بالروسية: ” بطبيعة الحال، لدينا اتصالات،(مع روسيا) وليس فقط في إطار “صيغة نورماندي” ، وبدأنا نتحدث​​​….”.

وأضاف أن “صيغة نورماندي لم تكن موجودة قبل ثلاث سنوات، عندما اتفقنا (مع روسيا) وأعدنا البحارة المحتجزين والسفن…”، مشيرا إلى أن ” روسيا تجاوبت مع ذلك وهذا مهم جدا… “.

وتابع ” هذا يعني أننا نتحدث ، وأعتقد أن الحوار قد بدأ”.

واعتمدت، أول قمة منذ ثلاث سنوات لقادة “رباعية نورماندي”، (روسيا، أوكرانيا، فرنسا وألمانيا)، عقب الاجتماع الذي عقد في باريس في 9 ديسمبر، اعتمدت بيانا مشتركا، أكدت فيه على أن اتفاقيات مينسك تظل أساسا للعمل في صيغة “نورماندي”، حيث من المتوقع الفصل بين القوات بحلول نهاية مارس 2020 في ثلاث مواقع جديدة بمنطقة دونباس.

المصدر: سبوتنيك