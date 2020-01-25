بغداد – اكد الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، إن دعم الأمن والاستقرار في بلاده خطوة حاسمة للقضاء على التطرف وإنهاء التصعيد بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه في روما نظيره الإيطالي سيرجو ماتاريلا، وفق بيان صادر عن الرئاسة العراقية، اطلعت عليه الأناضول.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا “الأوضاع الإقليمية والدولية، وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة”.

كما جرى التباحث بشأن قرار البرلمان العراقي إنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق، وضرورة دعم استقرار البلد واحترام سيادته وقراره الوطني، حسب البيان.

وأكد صالح أن علاقات بلاده الخارجية “ترتكز على تقديم المصالح الوطنية العليا بعيداً عن الإملاءات وسياسة المحاور”.

وأشاد بـ “الدور الإيجابي الذي تقدمه إيطاليا في دعمها للعراق بمختلف المجالات لاسيما في الحرب ضد الإرهاب وتجفيف منابع ومصادر تمويله”.

بدوره، نقل البيان عن الرئيس الإيطالي “دعم بلاده لسيادة واستقرار العراق (..) والحرص على مضاعفة الجهود الدولية لتحقيق السلام ومنع التوتر في المنطقة”.

ونوه البيان إلى أن صالح غادر إيطاليا عائداً إلى العراق، بعد زيارة بدأت الجمعة، التقى خلالها بابا الفاتيكان فرنسيس، وعددا من المسؤولين الإيطاليين.

وصوت البرلمان العراقي في 5 يناير/كانون الثاني الجاري على قرار يطالب بموجبه الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد.

وجاء القرار بعد يومين من اغتيال واشنطن قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني والقيادي في “الحشد الشعبي” العراقي أبو مهدي المهندس في غارة جوية قرب مطار بغداد.

الأناضول