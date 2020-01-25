انجلترا – أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أنه سيجري بعض التغييرات في تشكيلة فريقه ليفربول، في مباراته أمام مضيفه شروزبري، غدا الأحد، في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وصرح كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، بأن مباراة الأحد تمثل فرصة مناسبة لمنح اللاعبين العائدين من الإصابة بعض دقائق اللعب.

وقال المدرب الألماني: “سنختار تشكيلة مختلفة. هناك بعض اللاعبين الذين عادوا لتوهم من الإصابة، فمن المنطقي أن يحصلوا على بعض دقائق اللعب. دائما ما تتسم مباريات الكؤوس بالصعوبة، ولكننا نسعى للتأهل إلى الدور القادم”.

وأضاف كلوب: “من الصعب الفوز بالمباريات دون التحلي بالعقلية المناسبة، وأعتقد أن جميع اللاعبين أظهروا رغبة واضحة في الفوز بكل مباراة منذ بداية الموسم بغض النظر عن هوية المنافس”.

ومن المنتظر بالتالي أن يمنح كلوب قسطا من الراحة لنجميه الدولي المصري محمد صلاح والدولي البرازيلي روبرتو فيرمينيو، إضافة إلى الدولي السنغالي ساديو ماني المصاب أصلا، وربما الحارس أليسون بايكر ولاعبين آخرين في خط الدفاع والوسط.

وشهدت تشكيلة “الريدز” تغيير تسعة لاعبين في مباراة الدور الثالث ضد جاره إيفرتون، ومن المنتظر أن يجري المدير الفني الألماني تعديلات جديدة على التشكيل الأساسي في مباراة ملعب “نيو ميدو”.

المصدر: “liverpoolfc”