العراق – تلقى لاعب نادي الشرطة والمنتخب العراقي لكرة القدم، صفاء هادي، عرضا من أحد الأندية الروسية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء “نينا” عن مصدر مقرب من اللاعب أن صفاء هادي تخلف عن بعثة الشرطة في العودة إلى العاصمة بغداد وبقي في العاصمة الأردنية عمان بعد انتهاء مهمة الفريق في بطولة كأس محمد السادس لأندية الأبطال حيث طلب من الجهاز الفني إكمال تعاقده مع أحد الأندية الروسية.

وأوضح المصدر أن مدير أعمال صفاء هادي بصدد إكمال الصفقة لانتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشيرا إلى أن إدارة نادي الشرطة لم تعارض احتراف اللاعب وستمنحه البطاقة الدولية حال الانتهاء من الاتفاق بشكل رسمي.

وكشف المصدر أن صفاء هادي تلقى عدة عروض احترافية، لكن عرض النادي الروسي يبقى الأهم والأفضل لأنه أحد أندية المتقدمة في روسيا، وبالتالي فضل اللاعب العرض ومن المؤمل أن يتم الاتفاق بشكل رسمي خلال الأسبوع الحالي.

يذكر أن صفاء هادي (21 عاما) انضم إلى صفوف الشرطة بداية الموسم الحالي قادما من الزوراء.

المصدر: “ninanews”