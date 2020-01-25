السعودية – رد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، في مقابلة إعلامية، على سؤال عما إذا كان شقيقه ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، يؤيد تغيير الحكومة في إيران.

وقال الأمير خالد، في حديث إلى قناة “العربية” السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية، أمس الجمعة، ردا على هذا السؤال: “سياستنا في السعودية تكمن في عدم التدخل في السياسات الداخلية للدول الأخرى. ويعود هذا القرار إلى الشعب الإيراني وليس إلينا”.

وتابع: “لكننا نرى أن الشعب الإيراني يتظاهر، وهو ليس راضيا عن إنفاق النظام، بدلا عن إجراء الإصلاحات الاقتصادية الأساسية وخدمة الشعب الإيراني، جميع الأموال على أنشطته الإقليمية التي لا علاقة لها مع شعب إيران واقتصادها”.

وشدد الأمير خالد الذي وصف في هذه المقابلة حكومة طهران بأنها “أكبر خطر على المنطقة والأمن الدولي”، على أن هذه الأنشطة “لا تخدم أمن إيران القومي وشعبها”.

المصدر: قناة “العربية” الإنجليزية