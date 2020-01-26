انجلترا – عتبر تناول القهوة في الصباح من أكثر النشاطات الغذائية شيوعاً بين معظم الفئات العمرية، وعلى الرغم من أن تناول القهوة بشكل مفرط له أضرار صحية مختلفة، إلا أن الكثير من الدراسات أظهرت العديد من فوائد تناول القهوة على الصحة.

وبحسب صحيفة تايمز أوف إنديا فإن تناول القهوة قبل ممارسة الرياضة يمكن أن يزيد من أداء المرء وقد يساعد أيضاً في تخفيف الوزن.

فيما يلي 4 أسباب تدفع المرء لتناول القهوة قبل ممارسة الرياضة:

1- يساعد على الاستيقاظ

يجد الكثيرون صعوبة في الاستيقاظ في الصباح، لذا فإن شرب فنجان من القهوة يزيد من اليقظة ويساعد على الحفاظ على التركيز أثناء القيام بأي تمرين.

2- يقلل من آلام العضلات

وفقًا لدراسة أجريت في جامعة إلينوي، فإن تناول القهوة يقلل من آلام العضلات بعد أداء تمرين مكثف، ويساعد على التمرين بجد لتحقيق نتيجة أفضل.

3- الحصول على المزيد من الطاقة

يساهم تناول كوب من القهوة الدافئة في الصباح في تعزيز النشاط في الجسم، ويخفف التوتر بعد التمرين، إضافة إلى منح الجسم المزيد من الطاقة التي تتيح للمرء فرصة التمرين لفترة أطول دون الشعور بالتعب.

4- تحسين مستوى التركيز

معظم الناس لا يفهمون أهمية الحفاظ على التركيز أثناء ممارسة الرياضة، فالتركيز يقلل من خطر الإصابة، ويجعل من السهل بالنسبة للمرء ممارسة التمارين الصحيحة، وهو أمر أساسي للوصول إلى النتيجة المرجوة من ممارسة الرياضة.

وكالات