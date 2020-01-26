وتجاوز جوكوفيتش منافسه الأرجنتيني دييغو شوارتزمان، فائزا عليه بثلاث مجموعات متتالية، بواقع 6-3 و6-4 و6-4، ليصعد لدور الثمانية في البطولة للمرة 11.

وأثبت جوكوفيتش (32 عاما) الفائز بلقب البطولة 7 مرات، أنه بالفعل المرشح الأقوى في نسخة العام الحالي، بعد فوزه على شوارتزمان بعد أقل قليلا من ساعتين، في ملعب رود ليفر أرينا.

وكسر اللاعب الصربي إرسال المنافس ليتقدم 5-3 قبل أن يحسم سريعا المجموعة الأولى، ثم كسر إرسال شوارتزمان من جديد في بداية المجموعتين التاليتين، ونجح في التصدي لمحاولات اللاعب الأرجنتيني للعودة.

وسيلتقي جوكوفيتش في دور الثمانية مع الكندي ميلوش راونيتش، الذي سبق وفاز عليه في جميع المواجهات التسع التي جمعت بينهما حتى الآن.

ويذكر أن جوكوفيتش حقق لقب البطولة العام الماضي، بانتصاره بثلاث مجموعات نظيفة على غريمه الإسباني رافاييل نادال.