إيطاليا – واصل إنتر ميلان نزيف النقاط في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسقوطه في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه كالياري، اليوم الأحد، لحساب المرحلة الـ21 من المسابقة.

وكان إنتر في طريقه لتحقيق الفوز، عندما تقدم في الدقيقة 28، بهدف للدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لكن كالياري، نجح في إدراك التعادل، بحلول الدقيقة 78، بهدف حمل توقيع المخضرم البلجيكي، رادجا ناينجولان.

وأكمل إنتر الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد مهاجمه مارتينيز، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، بعد تدخله القوي في حق أحد مدافعي كالياري.

وهذه المباراة هي الثالثة على التوالي، التي يفشل فيها إنتر في تحقيق الفوز، بعد تعادله في الجولتين الماضيتين مع أتالانتا (1-1)، وليتشي (1-1).

وبهذه النتيجة، رفع إنتر رصيده إلى 48 نقطة، في وصافة الدوري الإيطالي، ويتخلف بفارق 3 نقاط عن المتصدر يوفنتوس، الذي قد يوسع الفارق إلى 6 نقاط عن أقرب مطارديه، في حال فوزه مساء اليوم، على نابولي في قمة مباريات المرحلة الـ21.

أما كالياري، فقد رفع رصيده إلى 31 نقطة وارتقى إلى المركز السادس مؤقتا.

المصدر: RT