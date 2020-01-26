الإمارات العربية – حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية بلغت 545.5 مليون درهم العام الماضي بارتفاع قدره 7% عن عام 2018 الذي وصلت أرباحه إلى 510.4 مليون درهم.

وبلغ إجمالي الأصول لدى المصرف 46.4 مليار درهم بنهاية 2019 بارتفاع 3.7% مقارنة بـ 44.7 مليار درهم في 2018.

وبلغ الدخل التشغيلي 1.9 مليار درهم بزيادة 11 %، فيما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 1.3 مليار درهم مقارنة بـ 1.1 مليار درهم في 2018 بزيادة 19.9%. وبلغت المصروفات 585.4 مليون درهم، بانخفاض 4.7%.

واقترح مجلس الإدارة 10% توزيعات أرباح على حملة أسهم المصرف، بواقع 5% نقداً (0.05 درهم لكل سهم) من رأس المال المدفوع، وكذلك 5% أسهم منحة (سهم واحد لكل 20 سهماً).

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 3.3%، أي ما يعادل 874.5 مليون درهم إلى 27.3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 26.4 مليار درهم بنهاية عام 2018. وبلغت الأصول السائلة 10.4 مليار درهم، أي ما يعادل 22.4 % من إجمالي الأصول.

وارتفعت التسهيلات التمويلية لتصل 25.1 مليار درهم بزيادة مليار درهم، ما يعادل 4.2% مقارنة بـ 24.1 مليار درهم في عام 2018.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين ما يعادل 7.5 مليار درهم، والتي تمثل 16.2% من إجمالي موجودات المصرف وبزيادة 2.1 مليار درهم عن نهاية 2018، وبلغ معدل كفاية رأس المال 22.79% التي تزيد عن متطلبات المصرف المركزي والبالغة 13.0%.