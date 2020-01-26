تونس – اكدت الإدارة العامة للأمن الوطني بتونس، إن عناصرها اكتشفوا مخابئ، في ولاية قفصة بوسط البلاد، قام إرهابيون بإخفاء كمية كبيرة من الألغام ومواد أولية لصنع المتفجرات والذخيرة فيها.

وأضافت الإدارة، في بلاغ صدر امس السبت، أنه تم طمر هذه المواد المتفجرة في عمق جبل “عرباطة” في الولاية المذكورة.

وبعد التوغل في عمق هذه المخابئ، عثر رجال الأمن التونسي، على 96 لغما أرضيا جاھزا للاستعمال و390 خرطوشة خاصة لبنادق آلية من طراز “كلاشينكوف”، ومواد أولیة لصنع المتفجرات وكمیة من مادة الأمونیتر وبعض الأغراض المختلفة الأخرى (ملابس مستعملة وأواني طبخ…).

وتم تنفيذ العملية، بتنسيق مع الجيش الوطني، وبعض إدارات وزارة الداخلية، بما في ذلك المختصة بمكافحة الإرهاب.

وأشار البلاغ، إلى أنه تم إتلاف الألغام والأمونیتر، بتفجيرها في نفس المكان، وذلك بإشراف وحدة عسكرية مختصة في هذا المجال.

ونوه البلاغ بأن، العملية تمت، “بعد تحقيقات في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني، وبعد استجواب أحد قادة ما يسمى بأجناد الخلافة” الموالیة لتنظیم “داعش” الإرھابي.

المصدر: alchourouk.com