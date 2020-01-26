ليبيا أعربت البعثو الأممية عن أسفها للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية في هذا الصدد خلال المؤتمر الدولي المعني بليبيا والذي عُقد في برلين.

البعثة الأممية أوضحت في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن الهدنة التي تم التوصل إليها في 12 يناير والتي وافق عليها كل من حكومة الوفاق الوطني والجيش والتي أفضت إلى انخفاض ملحوظ في الأعمال القتالية في طرابلس، قد أعطت مهلة للمدنيين في العاصمة هم بأمس الحاجة إليها.

وأشار ت البعثة إلى أنه مع ذلك فإن هذه الهدنة الهشة مهددة الآن بما يجري من استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف من قبل الدول الأعضاء من بينها بعض من الدول المشاركة في مؤتمر برلين.

كما كشفت أنه على مدار الأيام العشرة الماضية شوهدت العديد من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى تهبط في المطارات الليبية في الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين، مدينةً هذه الانتهاكات المستمرة التي تهدد بإغراق البلاد في جولة متجددة ومكثفة من القتال.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدول المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها واحترام حظر التسليح في ليبيا الذي يفرضه قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 والقرارات اللاحقة إحتراماً تاماً وتنفيذه بشكلٍ لا لبس فيه.