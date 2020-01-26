ليبيا – جدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتهامه لأثينا بتقويض جهود إرساء السلام في ليبيا عبر استقبالها قائد الجيش المشير خليفة حفتر قبل انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا الأسبوع الماضي.

أوغلو إعتبر وفقاً لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أن اليونان وقبرص تغتصبان حقوق الدول المجاورة في المتوسط من خلال ما وصفه بـ”مزاعم متطرفة”، منوهاً أن محاولات الثنائي إضفاء الشرعية على هذه المزاعم عبر استغلال عضويتهما في الاتحاد الأوروبي تلحق الضرر بالسلم والاستقرار الإقليميين حسب زعمه.

وقال إن ليبيا آخر مثال على ذلك فمذكرتي التفاهم التي وقعناها مع حكومة الوفاق في مجال التعاون العسكري والأمني وما وصفه بـ”تحديد مناطق السيادة البحرية” أقلقتا اليونان كثيراً وبدلاً عن الحوار أقدمت على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الوفاق.

واختتم مدعياً :” للأسف هم يتحركون من منطلق عدو عدوي صديقي. وفي الحقيقة، فإن السبب وراء ذلك وجود جهود لفرض مزاعمهم حول مناطق السيادة البحرية على ليبيا أيضاً… فخلال الأعوام السابقة أصدر اليونانيون رخصاً للتنقيب على النفط والغاز الطبيعي في مناطق بجنوب جزيرة كريت بشكل يغتصب حقوق ومصالح ليبيا وأمام هذا الوضع وقعت حكومة الوفاق في ليبيا مذكرة تفاهم معنا لحماية حقوقها في البحر المتوسط”.