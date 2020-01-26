روسيا – اعتبرت روسيا أن قرار السلطات البلغارية طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس بسبب قضية “تجسس” إجراء استفزازي، مشددة على حقها في الرد على هذه الخطوة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم : “اتخذت السلطات البلغارية، يوم 24 يناير، قرارا بطرد دبلوماسي تابع للسفارة الروسية وموظف في الممثلية التجارية الروسية في بلغاريا. ولم يتم مع ذلك عرض أي أدلة منطقية لتوضيح هذا القرار”.

وأضافت الوزارة: “نعتبر هذه الخطوة من قبل السلطات الرسمية في صوفيا استفزازية وغير ودية بشكل سافر، كونها تتناقض مع الطابع البناء المبني تقليديا على الاحترام المتبادل للعلاقات الروسية البلغارية”.

وأكدت الخارجية الروسية في ختام البيان: “إننا نحتفظ بحقنا في اتخاذ إجراءات جوابية ردا على هذه الخطوة”.

ونشرت النيابة العامة البلغارية، يوم 24 يناير، على موقعها الرسمي، تقريرا حول التحريات بحق دبلوماسيين روسيين في إطار قضية متعلقة بالتجسس.

وقررت السلطات البلغارية طرد الدبلوماسيين، مع وقف القضية الجنائية بموجب بنود اتفاق فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، إلا أن صوفيا اعتبرت مع ذلك أن هناك أسسا كافية لتوجيه تهم رسمية إليهما.

المصدر: RT