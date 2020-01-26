سوريا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء السبت، عن فتح 3 ممرات إنسانية لخروج المدنيين من منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، في بيان أصدره مساء اليوم السبت: “بسبب تأجيج تنظيم هيئة تحرير الشام والتشكيلات المتحالفة معه الأعمال القتالية، ظهر في منطقة إدلب لخفض التصعيد خطر على أمن الأهالي المدنيين”.

وأفاد بورينكوف بتسجيل 108 حالة قصف نفذتها التشكيلات المسلحة في منطقة إدلب خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتا في هذا السياق إلى أن مركز حميميم نظم، بهدف منع سقوط قتلى بين السكان المدنيين، وبالتعاون مع القوات الحكومية السورية وأجهزة السلطة المحلية، عمل 3 معابر إنسانية، وهي الحاضر في حلب وأبو الضهور في إدلب والهبيط في حماة.

وهذه المعابر تم فتحها في 12 يناير الحالي لتمكين المدنيين من مغادرة أراضي سيطرة المسلحين في المنطقة، لكن استئناف الأعمال القتالية بوتيرة متصاعدة أدى إلى إغلاقها.

المصدر: وكالات