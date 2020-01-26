العراق – أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بتجدد الصِدامات بين المحتجين وقوات الأمن في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال مراسل RT نقلا عن محتجين إن “الصدامات تجددت صباح اليوم بعد أن حاولت القوات الأمنية فتح طريق أغلقه المحتجون”، مبينا أن “المحتجين رموا القوات الأمنية بالحجارة فيما أطلقت القوات الرصاص الحي عليهم”.

وأشار إلى أن “العشرات من المحتجين تعرضوا لحالات اختناق في ذي قار نتيجة قنابل الغاز المسيلة للدموع، التي أطلقتها القوات الأمنية العراقية”.

وسيطرت قوات الأمن، الليلة الماضية، على جسر الفهد في محافظة ذي قار وفتحت الطريق السريع الدولي الرابط بين المحافظات الجنوبية والوسطى.

وأصيب 32 متظاهرا في المحافظة، بعضهم بحالات اختناق والبعض الآخر بجروح، خلال المواجهات مع القوات الأمنية عند جسر الفهد، فيما ذكر مصدر مطلع لـRT أن الصدامات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، مظاهرات حاشدة احتجاجا على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد، وتحولت مؤخرا إلى صدامات متواصلة بين المتظاهرين ورجال الأمن وأسفرت عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة نحو 20 ألفا آخرين، مع تواصل هذه الاحتجاجات التي سبق أن دفعت رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي وحكومته للاستقالة.

المصدر: RT