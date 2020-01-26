ليبيا – أكد ممثل بلدية طبرق في اجتماعات جنيف وبروكسل السابقة فرج ياسين المبري على أن المسار السياسي هو الهدف من عقد اجتماعات جنيف، منتقداً آلية البعثة الأممية في اختيار أعضاء لجنة الـ 40 والتي تمنح مجلس الدولة حق اختيار 13 عضو أسوة بالبرلمان.

المبري أوضح في تصريح لصحيفة “الإتحاد” أن مجلس الدولة الإستشاري يتكون من طيف واحد وهم من جماعة الإخوان المسلمين.

وحذر من ميول البعثة الأممية الداعمة لتيار بعينه، مؤكداً أن محاولة تكرار ما جرى في الصخيرات خلال اجتماعات جنيف سيؤدي إلى مأساة وأزمة جديدة داخل ليبيا.