انجلترا – نشر موقع “Globe Soccer” إحصائية عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، لفارق النقاط بين أصحاب المركزين الأول والثاني في الدوريات الخمسة الكبرى لكرة القدم، ضمن الموسم الحالي حتى الآن.

ويحتل ليفربول مركز الصدارة على مستوى جميع الدوريات برصيد 67 نقطة، وبأكبر فارق أيضا عن صاحب المركز الثاني، حيث تفصله 16 نقطة عن وصيفه مانشستر سيتي.

وليفربول هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن من بين جميع أندية الدوريات الخمسة الكبرى، في الموسم الحالي، وحقق أكبر عدد من الانتصارات برصيد 22 فوزا مقابل تعادل واحد، في 23 مباراة خاضها في “البريمير ليغ”.

ولم يخسر ليفربول في آخر 40 مباراة له ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، آخر 17 مباراة في الموسم الماضي، و23 مباراة في الموسم الحالي.

وفيما يلي إحصائية تظهرالفارق في النقاط بين صاحبي المركزين الأول والثاني، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى التالية: الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإيطالي، الدوري الفرنسي “ليغ1″، الدوري الإسباني، الدوري الألماني.

المصدر: “@globesoccer”