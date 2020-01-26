انجلترا – اكد ستيفن باركلي وزير بريطانيا لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إن بلاده ستفتح ملف التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط المقبل.

وأوضح باركلي أن بريطانيا ستحدد مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق بأهدافها في اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي في الشهر المقبل، بعد أن يكتمل خروجها من الاتحاد في 31 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأضاف الوزير في مقابلة بتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، الأحد: “سوف ننشر أهدافنا في المفاوضات بالوقت المناسب بعد الحادي والثلاثين”.

وبحسب “رويترز”، قال باركلي: “لكن المسألة الرئيسية هي أننا سنملك التحكم في قواعدنا. لن نكون مستقبلين للقواعد”.

وتابع: “لكن الفرصة الرئيسية هي أننا سنتمكن من تحديد معاييرنا، المعايير العالية في حقوق العمال والبيئة ودعم الدولة في إطار تلك السياسة التجارية”.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وقع على اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي.

وقال جونسون، في بيان: “إن توقيع اتفاقية المغادرة لحظة رائعة تحقق في النهاية نتيجة استفتاء عام 2016 وتضع حداً لسنوات عديدة من الجدل والانقسام”.

وسيدخل البريطانيون بعد مغادرتهم الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني في فترة انتقالية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، يواصلون خلالها تطبيق القوانين الأوروبية، وستناقش تفاصيل العلاقة الجديدة خلال تلك الفترة.

وكالات