تبون: علاقتنا مع تركيا تاريخية وسنرفع حجم التبادل التجاري بيننا إلى 5 مليارات دولار

تبون: علاقتنا مع تركيا تاريخية وسنرفع حجم التبادل التجاري بيننا إلى 5 مليارات دولار

الجزائر – اعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن بلاده اتفقت مع تركيا على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار في المستقبل القريب.

وأكد تبون خلال مؤتمر صحفي امس بنظيره التركي، على أن “العلاقات الجزائرية التركية تمتد في التاريخ وتدعم يوميا في الحاضر”.

من جهته، أكد أردوغان أن “حجم استثماراتنا في الجزائر يعكس مدى ثقة تركيا بهذا البلد”، مضيفا أن البلدين “يعملان على تشكيل مجلس تعاون مشترك رفيع المستوى”.

كما دعا الرئيس التركي نظيره الجزائري إلى زيارة تركيا العام الجاري، وهي الدعوة التي قبلها عبد المجيد تبون.

وكان أردوغان وصل، اليوم الأحد، إلى الجزائر، لبحث التعاون ومناقشة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات بين البلدين على كل الأصعدة.

المصدر: RT