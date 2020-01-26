واشنطن – رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إجراء مفاوضات مع إيران، ردا على إعلان طهران استعدادها لاستئناف المفاوضات في حال غيرت واشنطن سياستها تجاهها ورفعت العقوبات.

وقال ترامب في تغريدة على “تويتر”، مساء السبت، نشرها باللغتين الإنجليزية والفارسية، إن “وزير الخارجية الإيراني، صرح بأن إيران ترغب في إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتريد رفع العقوبات. لا، شكرا”.

ويأتي تصريح ترامب ردا على ظريف، الذي أكد أمس السبت أن طهران لا تستبعد التفاوض مع واشنطن حتى بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، شرط أن تغير نهجها وترفع العقوبات.

المصدر: وكالات