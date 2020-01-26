الولايات المتحدة – تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة لموجة تعليقات وسخرية وانتقادات، بعد أن تبين أن شعار القوات الفضائية الأمريكية الجديدة، يشبه كثيرا شعارا آخر من مسلسل “ستار تريك”.

ونشر ترامب شعار القوات الفضائية للولايات المتحدة التي تم تشكيلها العام الماضي على حسابه في “تويتر”، وهو يضم كوكبا محاطا بمدار خلف جسم أبيض مثلث الشكل.

وتم تبني هذا الشعار تحت إشراف ترامب شخصيا، “بعد التشاور مع قادتنا العسكريين العظماء ومصممين وآخرين”، كما ذكر الرئيس في التغريدة.

غير أن المغردين في “تويتر” سرعان ما لفتوا إلى أن هذا الشعار متطابق تقريبا مع شعار قيادة الأسطول الفضائي لـ”اتحاد الكواكب الموحدة” من مسلسل “ستار تريك” الخيالي العلمي المشهور.

وفي موجة تعليقات سخرية، رجح مغردون أن الإدارة الأمريكية سرقت الشعار، وستواجه قريبا دعاوى قضائية من قبل القائمين على المسلسل الشعبي.

وذكر الممثل جورج تاكي الذي أدى أحد أهم الأدوار في “ستار تريك” على حسابه في “تويتر”، تعليقا على الشعار الجديد: “ننتظر بعض عوائد الملكية الفكرية من ذلك”.

من جانبه، غرد الممثل الآخر من المسلسل، روبرت بيكاردو: “كنت أعتقد أن الصين هي من لا تحمي الملكية الفكرية”، ووافق معه مخرج بعض حلقات المسلسل، جوناثان فراكس.

المصدر : RT