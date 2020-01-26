تلوث نهر في كاليفورنيا بعد تسرُّب 97 ألف غالون من النبيذ الأحمر

تلوث نهر في كاليفورنيا بعد تسرُّب 97 ألف غالون من النبيذ الأحمر

الولايات المتحدة – أفادت تقارير أن تسرّب 97 ألف غالون (360 لتراً) من خزان خمر في مزرعة كرم بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تسبَّب في تلوث «نهر الروسي» بالنبيذ الأحمر اللون.

حسب ما ذكره موقع قناة Fox News الأمريكية، الجمعة 24 يناير/كانون الثاني 2020، فقد تسرَّبت كمية كبيرة من نبيذ عنب كابيرنيت ساوفيجنون، تكفي لتعبئة أكثر من 500 ألف زجاجة يوم الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني، في مزرعة Rodney Strong Vineyards الواقعة في مدينة هيلدسبورغ بمقاطعة سونوما بولاية كاليفورنيا.

من جهته، قال مايك إلسون، كبير مسؤولي مكافحة الحرائق في مقاطعة سونوما لخدمة Bay City News الإخبارية: «على الأرجح فإن الناس يشتمّون رائحة النبيذ في بلدة جويرنفيل». وتقع بلدة جويرنفيل في مقاطعة سونوما، الواقعة على «نهر الروسي». وتسرّب النبيذ من صهريج مزج في مزرعة الكرم مترامية الأطراف.

بحسب Bay City News، فقد قال متحدث باسم المزرعة إن التحقيقات جارية في الواقعة، التي يبدو بوضوح أنها «فشل ميكانيكي»، مضيفاً: «نشعر بقلق بالغ، ونفعل كل ما بمقدورنا لحماية المجاري المائية».

يُتابع مسؤولو الحفاظ على الحياة البرية في كاليفورنيا واقعة التسريب وأثرها على النهر والحياة البحرية. ووفقاً لمكتب خدمات الطوارئ التابع لمكتب حاكم كاليفورنيا، فقد جرى احتواء نحو 20% من الـ 97.112 غالوناً التي تسربت. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 46 ألفاً و96 ألف غالون من النبيذ وصلت «نهر الروسي».

كما نقلت صحيفة Santa Rosa Press Democrat عن هيئة خدمات المياه في مقاطعة سونوما قولَها إنَّ نظامها لم يتأثر بالتسريب. وتحصل المقاطعة على مياه الشرب من «نهر الروسي». وذكرت الصحيفة أن هذا التسريب على الأرجح هو الأكبر في تاريخ مقاطعة سونوما، والأكبر بالتأكيد على مدار العشرين عاماً الماضية.

وكالات