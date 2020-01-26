إيران – دعا وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى عدم الاعتماد في سياسته الخارجية وقراراته على العناوين التي تنشرها وسائل الإعلام.

وقد أثارت تصريحات ظريف لصحيفة “شبيغل الألمانية”، والتي أعرب فيها عن استعداد طهران لاستئناف المفاوضات مع واشنطن حتى بعد اغتيال القائد في الحرس الثوري قاسم سليماني، جدلا وانتقادات شديدة، فيما اعتبر ترامب تصريحات الوزير الإيراني دعوة للتفاوض ورد عليها بالرفض.

وقال ظريف، اليوم الأحد، في تغريدة، ردا على رفض ترامب: “يتعين على ترامب أن يعتمد في تعليقاته حول السياسة الخارجية، وقراراته، على الحقائق وليس على عناوين فوكس نيوز والمترجمين من اللغة الفارسية”.

ونشر ظريف مقطعا من نص تصريحه لصحيفة “دير شبيغل”، وأشار إلى أن ترامب ليس على دراية بهذا التصريح، داعيا إياه إلى الاطلاع عليه.

المصدر: RT