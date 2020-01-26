ليبيا – في ظل انتشار فيروس كورونا من الصين إلى عدة دول اخرى شدّد وزير الصحة في الحكومة الليبية سعد عقوب على ضرورة تعزيز دور الحجر الصحي في المطارات والموانئ والمنافذ البرية الليبية.

عقوب وفي تصريح لوكالة “الأنباء” التابعة للحكومة الليبية أمس السبت أكد على أن تعزيز دور الحجر الصحي يأتي في إطار اللوائح والأنظمة الدولية وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالحجر الصحي وتوحيد الجهود مع رجال الأمن والجوازات والجمارك والطب البيطري والزراعي والجهات ذات العلاقة لمراقبة حالات الوافدين إلى ليبيا عبر المنافذ الحدودية.

وطالب بضرورة توفير كافة الإمكانيات المطلوبة لتمكينها من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع احتمال انتشار الوباء في الأراضي الليبية.

كما أوضح أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية ورفع حالة التأهب القصوى والتي تشمل تعزيز نظام الترصد والمراقبة الصحية في المطارات والموانئ والمنافذ البرية تحسُبًا لأي اشتباه أو إصابة بمرض الأنفلونزا الموسمية.

وأشار وزير الصحة إلى أن كافة الوسائل الضرورية لمكافحة أي وباء متوافرة في ليبيا وأن كل الإجراءات الضرورية ستتخذ في الوقت المناسب،مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات الحجر للأفراد القادمين من المناطق الموبوءة بالأمراض المعدية والحجر بالنسبة لوسائل النقل ومنح شهادات التطعيم الدولية وغيرها بهدف اتخاذ الاحتياطات الوقائية الضرورية ولاسيما تعزيز اليقظة في نقاط العبور.

عقوب أوضح أن هذه التوجيهات تأتي ضمن إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل وتطوير نُظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة المهنية والصحية.