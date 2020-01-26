وعثرت السلطات على جوردان سينوت، البالغ من العمر 25 عاما، بجروح خطيرة في ريتفورد، في الساعات الأولى من صباح السبت.

وأكد نادي ماتلوك تاون، الذي كان يلعب بصفوفه سينوت، بالدرجة السابعة في إنجلترا، خبر وفاة لاعبه، الذي سجل 3 أهداف في آخر مباراة له مع الفريق.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز”، عثر على سينوت فاقدا للوعي فجر السبت، بجمجمة “مكسورة”، بعد حادث لم يكشف عن تفاصيله حتى الآن.

وقال المحقق المفتش جوستين ويلسون إن “الحادث وقع في وقت مزدحم للغاية، ونعتقد أنه لا يزال هناك عدد من الشهود الذين لم يتقدموا بعد والذين قد يحملون معلومات حيوية بشـأن كيف فقد شاب حياته بشكل مأساوي”.

وقالت الشرطة إن مجموعة تضم ما يصل إلى “8 من الرجال والنساء” متورطون بالحادث ، حسب التقارير.

وخاض سينوت معظم مشواره الكروي في فرق الدرجات الدنيا بإنجلترا.