ألمانيا – أطلقت شركة لايكا الجيل الثالث من كاميرا الأبيض والأسود M Monochrom بسعر يبلغ 8200 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أنها تعتمد لأول مرة على مستشعر الإطار الكامل بدقة 40 ميغابيكسل في كاميرا M، وبفضل التخلي عن فلتر الألوان فإنه يمكن للكاميرا الجديدة التقاط صور تفصيلية للغاية.

وتتراوح درجة حساسية الضوء بالكاميرا الجديدة بين ISO 160 و ISO 100.000K، بينما تتراوح مدة التعريض من 1/4000 ثانية إلى ما يصل إلى 16 دقيقة. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة لمسية وشبكة WLAN اللاسلكية للاتصال مع تطبيق الصور من لايكا، بالإضافة إلى طارة ضبط ISO وكذلك التوافق مع محدد المنظر لايكا Visoflex EVF الاختياري.

وكالات