وأكد جابر خلال لقاء عقد في دار رئاسة الوزراء، أمس السبت، أن الوزارة، وفي إطار إجراءاتها الاحترازية، عملت على تفعيل المنظومة الصحية الشاملة التي يتم اتباعها في حال تفشي أي وباء عالمي، مبينا أنه تم دعوة اللجنة الوبائية والوزارات المعنية بهدف دراسة وضع خطوات عملية لمتابعة المرض واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، كما نقلت وكالة “بترا”.

وصرح وزير الصحة، أن الإجراءات تتضمن بالدرجة الأولى، وضع فريق حرب الجرثومة الكيماوي للأوبئة المدرب تدريبا عالميا في ألمانيا بوضع الاستعداد، والتأكد من جاهزيته الكاملة للعمل، مثلما تم أيضا تشكيل فريق للتواصل مع فريق منظمة الصحة العالمية المقيم في الأردن حيال الإجراءات الممكن اتخاذها.

وبين أنه تم تجهيز مستشفى مستقل بسعة 75 سريرا، ضمن حرم مستشفى البشير، لعزل أي حالة يتم اكتشافها أو تسجيلها في الأردن، كما تم أيضاً تحديد الفريق الطبي المختص بتشخيص المرض.

كما تم، بحسب وزير الصحة، تكليف فرق أردنية للاتصال مع الجهات العالمية، وبخاصة منظمة الصحة العالمية لتطوير منظومة الفحص المخبري، وفرق أخرى لتطوير منظومة أردنية للوصول إلى فحوصات مخبرية دقيقة.

وأوضح الدكتور جابر أن الوزارة أعدت فريقا مختصا لوضع بروتوكولات العلاج، باعتبار أن هذا المرض جديد ولا يوجد خبرات للتعامل معه، في الوقت الذي تم فيه أيضاً تشكيل فريق إعلامي يتولى عملية التوعية للمواطنين، وسبل الوقاية من هذا الوباء أو أي أوبئة أخرى.

وقال إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة، شملت وضع كواشف حرارية في المطار والمعابر الحدودية للكشف، وللتأكد من الحرارة غير الطبيعية عند المسافرين، والتأكد ما إذا كانوا على اتصال مع أي أشخاص قادمين من الصين.

وأكد الدكتور جابر أن الوزارة درست مع الوزارات المختصة آلية التعامل مع الوباء، مبينا أنه في حال عودة أردنيين من الصين سيتم إقامة الحجر.