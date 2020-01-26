وانتهت مبكرا آمال فولهام في تحقيق مفاجأة في استاد الاتحاد، بعد مرور أقل من ست دقائق من البداية، عقب طرد القائد تيم ريم بسببمنع جيسوس من الانفراد بالمرمى داخل المنطقة.

وسجل إيلكاي جندوجان لاعب وسط ألمانيا من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله برناردو سيلفا الهدف الثاني.

وأرسل فيل فودين تمريرة إلى سيلفا على حافة المنطقة وحاول اللاعب البرتغالي المراوغة قبل أن يطلق تسديدة أرضية قوية في مرمى الحارس ماريك روداك.

وواصل مانشستر سيتي الضغط في الشوط الثاني وسدد البديل رحيم سترلينغ كرة ارتدت من العارضة من مدى قريب بعد مرور ساعة من اللعب.

وحسم البرازيلي جيسوس تأهل سيتي لدور الستة عشر بتسجيل هدفين متتاليين ليرفع رصيده إلى 16 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم.