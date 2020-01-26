مصر – وافقت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، على عدد من المخصصات المالية العاجلة بقيمة 28.17 مليار جنيه.

وسيستفيد من هذه المخصصات كل من “الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة، والشركة القابضة للغزل والنسيج”.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن “المخصصات المالية تتضمن نحو 25 مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز”.

كما تتضمن “مبلغ 970.2 مليون دولار لشراء 4185 طن قمح مستورد، ونحو 263 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر دعما لاشتراكات الطلاب والخطوط غير الاقتصادية، و265 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق دعما لاشتراكات الطلاب، و493 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه، و366.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي، وأكثر من مليار جنيه للهيئة الوطنية للإعلام، فضلا عن 786 مليون جنيه مساهمات من الخزانة العامة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج”.

وقال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة تحرص على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية، بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يساعد في توفير احتياجات المواطنين.

المصدر: وزارة المالية المصرية