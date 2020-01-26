وذكر بيان الوزارة أن نحو 25 مليار جنيه خصصت للهيئة العامة للسلع التموينية.

وجاء في البيان “تمت الموافقة على عدد من الإتاحات العاجلة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2019-2020 بقيمة28.17 مليار”.

وتابع “الإتاحات وجهت لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة، والشركة القابضة للغزل والنسيج”.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي “في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات والمياه والصرف الصحي”.