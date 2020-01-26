الولايات المتحدة – تقمص الملاكم الأوكراني، إيفان ريدكاتش، شخصية الملاكم الأمريكي الشهير، مايكل تايسون، خلال نزاله ضد الأمريكي الآخر داني غارسيا.

وكشف داني غارسيا، بعد النزال، أن الملاكم الأوكراني، البالغ من العمر 33 عاما، قام بعض كتفه، في الجولة الثامنة، من دون أن يلاحظ الحكم ذلك.

ونقل موقع “New York Post” عن الملاكم الأمريكي قوله: “لقد عضني. صرخ “مايك تايسون!” ومن ثم عضني. أبلغت الحكم عن هذا الأمر”.

وانتهى النزال بفوز داني غارسيا (31 عاما) بإجماع قرار الحكام بواقع: (118-110، 117-111، 117-111)، وأصبح المتنافس الإلزامي على لقب بطل العالم وفقا لمجلس الملاكمة العالمي (WBC).

ومن المنتظر أن يخوض غارسيا نزاله المقبل ضد الفلبيني ماني باكياو، حامل حزام رابطة الملاكمة العالمية (WBA)، أو الأمريكي إيرول سبنس جونيور، الذي يحمل حزامي (IBF) و(WBC)، ويتعافى بعد حادث سير تعرض له، في أكتوبر الماضي.

يذكر أن مايك تايسون قام بقضم جزء من أذن مواطنه الملاكم الشهير إيفاندر هوليفيلد، في 28 يونيو 1997، خلال النزال الذي جمعهما على بطولة (WBA) للوزن الثقيل واشتهر بـ “معركة العضة”، وبعدها تم استبعاد تايسون من المنافسات وفقد رخصة خوض نزالات الملاكمة لفترة مؤقتة .

المصدر: وكالات