كندا – يعد الهاتف الذكي أحد أهم شركاء الإنسان في سفره، فالهاتف يستطيع أن يُحدد مكان صاحبه الجغرافي، كما أنه يدل على تفاصيل الطريق الذي يجب أن تسلكه للوصول إلى نقطة مُعينة.

وبالإضافة إلى الاتصال بالأبراج الخلوية، فإن هاتفك يتتبع باستمرار إشارات GPS من الأقمار الصناعية التي تدور حول الكوكب، وهي الميزة التي تستطيع الاحتفاظ بها حتى دون أن تكون مُتصلاً بشبكة الإنترنت.

لحسن الحظ، فإن إشارات GPS تمطر من حولنا في جميع الأوقات، ويمكن لهاتفك الاتصال بها دون أي اعتماد حقيقي على شركتك الخلوية، أو التأثير على خطة البيانات الخاصة بك، أو الاعتماد على وضع الهاتف الذي اخترته.

استخدام GPS الهاتف دون الاتصال بالإنترنت

تعتبر استخدامات GPS مفيدة بشكل خاص عند القيام بأشياء في المناطق التي تكون فيها الخدمة الخلوية متاحة، ولكن سيئة، مما يتسبب في أن يُهدر هاتفك عمر البطارية أثناء محاولته الاتصال.

واستخدام الهاتف كجهاز GPS في وضع عدم الاتصال يساعد أيضاً في حفظ البيانات عند السفر، إذ إن تكلفتها من الشركات المشغلة عالية نسبياً.

في السطور التالية يُمكنك أن تجد بعض التطبيقات التي تُمكنك من استخدام هاتفك كجهاز GPS دون اتصال بالإنترنت.

1- تطبيق Flyover Country

أَنشأ تطبيق Flyover Country باحثون من جامعة مينيسوتا. يوفر التطبيق خيارات عرض خرائط الطرق وخرائط التضاريس وخرائط الأقمار الصناعية، بما في ذلك المعلومات حول الجيولوجيا، والعينات الأساسية تحت الماء، وأحافير الثدييات والديناصورات، وميزات المناظر الطبيعية لمختلف الوجهات.

لاستخدام التطبيق تحتاج إلى إدخال وتحميل جميع البيانات مسبقاً على طول الطريق أثناء استخدام شبكة Wi-Fi، أو وجود اتصال خلوي، بعد ذلك، بمجرد الانتقال إلى وضع عدم الاتصال تتوفر كل هذه المعلومات لديك.

إذا كنت تستخدم التطبيق في الطائرة فسوف تحتاج إلى مقعد بجوار النافذة حتى يعمل بشكل جيد.

2- تطبيقات تتبع اللياقة

يعمل عدد متزايد من تطبيقات اللياقة البدنية مع نظام GPS غير المتصل بالإنترنت، بما في ذلك MapMyRide وStrava وMapMyRun وRunkeeper وMapMyFitness.

يسمح استخدام هاتفك GPS من دون بيانات بتتبّع مسارك، والمشي لمسافات طويلة، أو القيام بنزهة دون اتصال بالإنترنت.

قد تحتاج إلى اتصال بالإنترنت للاستفادة من بعض ميزات التطبيقات، لكن استخدامها في وضع GPS فقط يحافظ على عمر البطارية، ويقلل الفاتورة الشهرية، وهو ما قد يكون مفيداً عند ركوب الدراجة لمسافات طويلة أو الركض.

3- تطبيق My GPS Coordinates

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تستفيد بها من هذا التطبيق، مثل حفظ مكانك في ساحة انتظار سيارات في المطار، أو مشاركة موقعك مع شخص آخر لتسهيل الاجتماع.

حتى عند التواجد في المواقع والمعسكرات بالطرق الترابية ومواقع الصيد والشلالات والأطلال المهجورة.

يحتوي تطبيق My GPS Coordinates المجاني (المتوفر لنظامي iOS وAndroid) على وظائف للإرسال عبر البريد الإلكتروني، أو إرسال رسالة نصية مباشرة من الشاشة الرئيسية، كما يمكنك تسجيل نقطة معينة باستخدام GPS، ثم مشاركتها أو تذكرها لاحقاً.

4- استخدام خرائط google وapple

توفر خرائط Google وخرائط Apple القدرة على تحديد المكان وتخطيط كيفية السير للوصول إلى مكان آخر، لكن بصورة محدودة بعض الشيء، فتُتيح لك خرائط Google، على سبيل المثال، تنزيلاً مسبقاً لخريطة مساحتها 50 كيلومتراً للاستخدام المؤقت في وضع عدم الاتصال، ما يساعد في بعض المواقف، ولكن ذلك لا يمكن الاعتماد عليه خلال رحلة برية طويلة مثلاً.

5- خرائط MAPS.ME

أثبتت MAPS.ME جودة بياناتها أثناء التنقل في وضع عدم الاتصال، يمنح التطبيق اتجاهات المشي، وركوب الدراجات، أو القيادة في أي وقت، مع توفر معلومات عن وسائل النقل العام وحركة المرور في الوقت الفعلي عندما تكون متصلاً بالإنترنت.

يتم الحصول على الخرائط من قاعدة بيانات OpenStreetMap الواسعة، ويتيح التطبيق مجموعةً واسعةً من النقاط المثيرة للاهتمام، بما في ذلك المطاعم والمقاهي والكثير غير ذلك.

وضعت الشركة أيضاً مسارات مخصصة لأكثر من 600 مدينة حول العالم، التي تتوفر أيضاً في وضع عدم الاتصال.

إذا كنت متصلاً يمكنك مشاركة موقعك، حيث يتيح لك التطبيق إرسال رابط إلى مرافق السفر، أو أي شخص آخر يريد أن يرى مكانك.

6- تطبيق CityMaps2Go

يغطي CityMaps2Go أكثر من 150 دولة عبر الإنترنت، حتى إذا كنت في وضع عدم اتصال، ويقدم أدلة إرشادية مفصلة للمدينة، بالإضافة إلى ميزات التنقل القياسية.

يمكن حفظ أي عدد من المواقع مقدماً، مما يتيح لك إنشاء مسار مخصص لأماكن الزيارة والأشياء التي يمكنك القيام بها، كزيارة المقاهي والمطاعم، إلى جانب المراجعات القصيرة التي كتبها مستخدمون آخرون للتطبيق، تتوفر أيضاً معلومات النقل العام للعديد من المدن.

وكالات