تونس – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور للقطة التي جاء منها الهدف الثاني للترجي التونسي في شباك الرجاء المغربي، خلال مباراتهما أمس السبت، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، والنتيجة تشير لتقدم الرجاء بهدفين مقابل هدف واحد، تحصل الترجي على ركلة ثابتة، تكفل عبد الرؤوف بن غيث بتنفيذها، حيث رفعها عالية إلى منطقة الجزاء، فارتقى إليها محمد علي اليعقوبي، الذي هيأها برأسه لزميله فادي بن شوق، ليضعها الأخير بتسديد قوية في شباك حارس مرمى الفريق المغربي، في الدقيقة 81.

وأثار هذا الهدف جدلا واسعا وسط مشجعي الرجاء المغربي، حيث تناقلوا على نطاق واسع، صورا تثبت حسب رأيهم، أن هدف الترجي غير صحيح بداعي وجود حالة تسلل.

كما انتشر فيديو، للخبير التحكيمي في شبكة “bein sport” القطرية، الحكم السوري الدولي السابق، جمال الشريف، الذي يؤكد خلال تحليله للحالات التحكيمية للمباراة، أن هدف الترجي التونسي ليس صحيحا، وأنه جاء من موقف تسلل واضح.

وقال الشريف: “في الدقيقة 80 كرة مرفوعة من ركلة ثابتة، الحكم المساعد يقف في موقف صحيح، ودون ارتباك، ويرى لحظة لعب الكرة بشكل جيد. ابن غيث يلعب الكرة وبدران (لاعب الترجي) في موقف تسلل واضح، على الرغم من أنه لم يلمس الكرة ولكنه نافس عليها، وعندما تنافس على الكرة وتكون في موقف تسلل فإنك تعتبر متداخلا مع الخصم، وأضعفت قدراته، ويجب إيقاع العقوبة على اللاعب المتسلل (بدران)”.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ليتأهل الترجي والرجاء معا إلى الدور ربع نهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: RT